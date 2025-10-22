Ричмонд
Ортодонт Софроницкая предостерегла от домашних методов исправления прикуса

Эксперт предупредила об опасности использования прозрачных кап для выравнивания зубов.

Источник: Аргументы и факты

Самостоятельное исправление прикуса в домашних условиях может привести к серьезным повреждениям зубов и челюсти. Об этом сообщила врач-ортодонт Ксения Софроницкая в интервью «Ленте.ру».

Эксперт предупредила об опасности использования прозрачных кап, рекламируемых в соцсетях в качестве альтернативы профессиональному лечению. Неправильно подобранные капы вызывают повышенную чувствительность зубов, ослабление корней, воспаление тканей пародонта и смещение челюстей.

Особую опасность представляет самостоятельное подпиливание зубов с помощью пилок для ногтей или абразивных инструментов. Даже минимальное повреждение эмали может привести к разрушению зуба, нарушению контакта между челюстями и асимметрии лица.

Ранее стоматолог Назир Магомедов назвал пять главных ошибок при чистке зубов.