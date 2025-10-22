Ортодонт Софроницкая предостерегла от домашних методов исправления прикуса

Самостоятельное исправление прикуса в домашних условиях может привести к серьезным повреждениям зубов и челюсти. Об этом сообщила врач-ортодонт Ксения Софроницкая в интервью «Ленте.ру».
Эксперт предупредила об опасности использования прозрачных кап, рекламируемых в соцсетях в качестве альтернативы профессиональному лечению. Неправильно подобранные капы вызывают повышенную чувствительность зубов, ослабление корней, воспаление тканей пародонта и смещение челюстей.
Особую опасность представляет самостоятельное подпиливание зубов с помощью пилок для ногтей или абразивных инструментов. Даже минимальное повреждение эмали может привести к разрушению зуба, нарушению контакта между челюстями и асимметрии лица.
