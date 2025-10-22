Ричмонд
Американскую дочку ФБК* просят признать террористической в России.

Верховный суд Российской Федерации приступил к рассмотрению иска о признании террористической организацией американского подразделения «Фонда борьбы с коррупцией»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Верховный Суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc* (ACF*, ACF international*, Фонд борьбы с коррупцией*, Инк*.) террористической организацией», — заявили в пресс-службе суда.

Уточняется, что рассмотрение иска назначено на 27 ноября 2025 года.

ACF* — зарегистрированная в Нью-Йорке в 2021 году компания, тесно связанная с беглыми сторонниками и членами ФБК*. Первостепенные задачи организации — лоббирование санкций против России и консультации западных правительств по «противодействию российской власти».

Ранее KP.RU сообщил, что в реестр запрещенных организаций в России ФБК* попал еще в 2021 году.

* — организации, признанные террористическими и экстремистскими, иноагентами и запрещенные в России.