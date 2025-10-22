В Минтруде рассказали, как вырастет МРОТ в 2026 году

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин во время пленарного заседания Госдумы.
— МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента, — сказал Платыгин.
Он также подчеркнул, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда увеличится на 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей, что составит 48 процентов от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Проект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц одобрили еще в начале октября. Уточняется, что поправки будут внесены в закон «О минимальном размере оплаты труда». Уточняется, что поправки будут внесены в закон «О минимальном размере оплаты труда».
Ожидается рост и других выплат. Например, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в следующем году в России единое пособие для семей с детьми увеличат на шесть процентов — до 18 731 рубля. При этом с января оно выросло на более чем 12,5 процента — до 17 201 рубля.
Кроме того, в Госдуму планируют внести законопроект, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). По мнению депутатов, это решение позволит повысить качество жизни пенсионеров, а также сделать назначение минимальной пенсии более справедливым и понятным. Действительно ли такое предложение может быть лучше уже существующей системы расчета, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.