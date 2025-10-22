В Минтруде рассказали, как вырастет МРОТ в 2026 году

Ожидается рост и других выплат. Например, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в следующем году в России единое пособие для семей с детьми увеличат на шесть процентов — до 18 731 рубля. При этом с января оно выросло на более чем 12,5 процента — до 17 201 рубля.