Наказали Измаил за атаки Крыма: полковник оценил карту СВО 22 октября

В ночь на 22 октября судостроительный завод в Измаиле Одесской области мог подвергнуться удару, став одной из целей массированной атаки по объектам ВПК Украины. Также были поражены гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и ТЭЦ, сообщил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он объяснил aif.ru, почему судостроительный завод является законной военной целью.
«Для сборки и производства беспилотных катеров необходимы производственные мощности, которые, несомненно, есть на этом предприятии: верфи, доки и другая инфраструктура. Уничтожение этого объекта снизит боеспособность украинской армии в Черном море и позволит ВС РФ перейти к более активным действиям в акватории», — пояснил Матвийчук.
Он допустил, что конкретной целью на заводе мог стать склад комплектующих для сборки безэкипажных катеров, атакующих Крым.
Возможно также, добавил военный эксперт, что на судостроительном заводе находится диспетчерский пункт по подготовке и управлению катерами для ведения боевых действий, и необходимая для этого аппаратура была подвергнута удару.
Матвийчук также назвал основную цель массированных ударов по энергообъектам Украины — ГЭС, ТЭС и ТЭЦ.
Как он пояснил, энергия — это кровь армии, без которой она не сможет функционировать.
«Нужна электрика для БПЛА, для работы средств связи и объектов ВПК. Кроме того, нужны керосин, газ, бензин, солярка. Всё это поражается, и в итоге ВСУ становятся небоеспособными», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт уточнил, что цель даже более глобальная: сделать небоеспособной саму Украину.
«Потому что энергетика позволяет этой стране развивать военную промышленность, пусть и по большей части не свою сейчас, а заимствованную. Ведь поставляемое из Великобритании, Германии и других стран вооружение нужно собирать, обслуживать», — подытожил Матвийчук.