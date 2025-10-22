Родионов рассказал, как безопасно ездить на машине в холодное время года

Первый снег создает опасные условия на дорогах, увеличивая тормозной путь автомобилей в два-три раза. Об этом заявил автоэксперт Никита Родионов в интервью «Российской газете».
Специалист рекомендовал водителям перейти на плавный стиль вождения, избегая резких маневров и торможений. Необходимо также заранее проверять давление в шинах, состояние аккумулятора и систем ABS и ESP.
Кроме того, Родионов посоветовал увеличить дистанцию до других транспортных средств и использовать зимний режим движения при его наличии.
Ранее эксперт Максим Кадаков объяснил, с чем столкнутся водители после отмены автопродления прав.