Родионов рассказал, как безопасно ездить на машине в холодное время года

Специалист рекомендовал водителям перейти на плавный стиль вождения, избегая резких маневров и торможений.

Источник: Аргументы и факты

Первый снег создает опасные условия на дорогах, увеличивая тормозной путь автомобилей в два-три раза. Об этом заявил автоэксперт Никита Родионов в интервью «Российской газете».

Специалист рекомендовал водителям перейти на плавный стиль вождения, избегая резких маневров и торможений. Необходимо также заранее проверять давление в шинах, состояние аккумулятора и систем ABS и ESP.

Кроме того, Родионов посоветовал увеличить дистанцию до других транспортных средств и использовать зимний режим движения при его наличии.

Ранее эксперт Максим Кадаков объяснил, с чем столкнутся водители после отмены автопродления прав.