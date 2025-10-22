В Думе предложили отменить штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой отменить штрафы для водителей за остановку в пробке под запрещающим знаком. Об этом говорится в соответствующем документе.
Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, а также парламентарии Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев уже направили обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Депутаты сочли необходимым пересмотреть подход к использованию камер фиксации.
— Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений, — цитирует сообщение РИА Новости.
Недавно Верховный суд (ВС) России подтвердил законность повторного штрафования за превышение скорости, даже если камеры находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга.
Ранее инстанция также разрешила конфисковать автомобили у сожителей злостных нарушителей ПДД, если машина находится у них в общем пользовании. Когда машину могут забрать и можно ли ее вернуть, разбиралась «Вечерняя Москва».