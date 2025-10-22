В Аксубаевском районе Татарстана завершили ремонт двух медпунктов

Ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершили в Аксубаевском районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Работы провели в ФАПах поселка Пионер и села Старый Татарский Адам. В зданиях специалисты обновили крышу, электропроводку, вентиляцию, системы водоотведения. Также отремонтированы стены, пол и потолок. На средства, выделенные из муниципального бюджета, была закуплена часть новой мебели.
Пионерский фельдшерско-акушерский пункт принимает более 100 жителей поселка. Старотатадамский ФАП обслуживает 111 человек из деревни Новый Татарский Адам и села Старый Татарский Адам. Теперь в новых комфортных условиях население сможет получать широкий спектр медицинских услуг.
Кроме того, при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Нижние Савруши построили модульный фельдшерско-акушерский пункт.
«Более 200 человек смогут получить квалификационную помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. В настоящий момент стартовал заключительный этап перед открытием — лицензирование нового ФАПа, после его завершения медицинскую помощь сельчане смогут получать в новых условиях», — отметил главный врач Аксубаевской центральной районной больницы Григорий Порсев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.