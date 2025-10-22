С учетом цифровой трансформации производств. Как Гомельский госуниверситет готовит инженерные кадры

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подготовка высококвалифицированных инженеров является стратегически важной задачей для технологического суверенитета, экономического роста страны, устойчивого развития общества. Акцент на этом сделал в беседе с корреспондентом БЕЛТА ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Сергей Хахомов, рассказывая о подготовке инженерных кадров.
По словам ректора, университет в сотрудничестве с ведущими предприятиями страны успешно ведет подготовку инженерных кадров, в том числе и в сфере промышленной электроники. «Необходимость подготовки специалистов подобного профиля обусловлена цифровой трансформацией производства, широким применением встраиваемых систем, использующих технологии искусственного интеллекта, развитием робототехники, автоматизацией производства и, как следствие, растущей потребностью рынка труда. Автоматизация производства в настоящее время не просто тренд, а стратегическая необходимость для устойчивого развития предприятий», — сделал акцент Сергей Хахомов.
Есть немало примеров успешного взаимодействия университета с предприятиями различной формы собственности в сфере подготовки инженерных кадров в области промышленной электроники, обратил внимание ректор. Такое партнерство выстраивается и в проведении производственных практик, и при подготовке курсовых и дипломных работ, в частности, студентами факультета физики и информационных технологий специальностей «физическая электроника», «электронные системы и технологии», «прикладная физика».
«К 95-летию ГГУ сотрудники одного из предприятий города, в том числе при участии молодых специалистов — выпускников университета, изготовили учебный стенд, по сути являющийся уменьшенной копией одной из технологических линий. Стенд содержит модульный программируемый логический контроллер, широко используемый для автоматизации процессов средней сложности и отличающийся гибкой модульной конструкцией, широкими коммуникационными возможностями и надежностью. И такой стенд будет использован в учебном процессе кафедры радиофизики и электроники для получения студентами базовых знаний по автоматизированным системам управления технологическим процессом, изучения языков программирования, а также средств разработки и отладки при освоении дисциплин “микроконтроллерные устройства”, “программирование микроконтроллерных систем”, — рассказал об одном из примеров сотрудничества Сергей Хахомов.
Подобный практико-ориентированный подход позволяет после университета быстро адаптироваться на предприятии, убежден выпускник 2025 года Даниил Ягодкин. Он получил диплом по специальности «физическая электроника». «Работаю в должности инженера-электроника. Во время обучения на 3-м и 4-м курсе мы принимали участие в профориентационных мероприятиях и днях открытых дверей на различных предприятиях. Потому выбор первого места работы был полностью осознанным. Производство на предприятии, где я тружусь, является высокотехнологичным и характеризуется высокой степенью автоматизации. И знания в области схемотехники, теории электрических цепей и интегральной электроники, полученные в университете, позволили быстро адаптироваться на предприятии», — поделился молодой специалист.
«При организации учебного процесса факультет физики и информационных технологий, в том числе кафедра радиофизики и электроники, успешно сотрудничает с ведущими предприятиями не только Гомельской области, но и Минска. Во время производственной и преддипломной практики студенты на реальном производстве получают необходимый опыт. Руководство университета совместно с Министерством образования вкладывает существенные средства в развитие материально-технической базы — все это в совокупности позволяет готовить для экономики страны высококвалифицированные инженерные кадры», — отметил заведующий кафедрой радиофизики и электроники Александр Руденков.
По словам Сергея Хахомова, в университете большое внимание уделяют и проведению профориентационной работы среди учащихся учреждений общего среднего образования, мечтающих поступить на специальности инженерного профиля. «В частности, на осенних каникулах пройдет олимпиада по промышленному программированию, организованная для учащихся 9−11-х классов преподавателями кафедры радиофизики и электроники. Участникам предложат задания, которые необходимо решить с использованием Arduino — аппаратно-программной платформы для автоматизации», — добавил ректор. -0-
Фото Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.