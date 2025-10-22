С учетом цифровой трансформации производств. Как Гомельский госуниверситет готовит инженерные кадры

Подобный практико-ориентированный подход позволяет после университета быстро адаптироваться на предприятии, убежден выпускник 2025 года Даниил Ягодкин. Он получил диплом по специальности «физическая электроника». «Работаю в должности инженера-электроника. Во время обучения на 3-м и 4-м курсе мы принимали участие в профориентационных мероприятиях и днях открытых дверей на различных предприятиях. Потому выбор первого места работы был полностью осознанным. Производство на предприятии, где я тружусь, является высокотехнологичным и характеризуется высокой степенью автоматизации. И знания в области схемотехники, теории электрических цепей и интегральной электроники, полученные в университете, позволили быстро адаптироваться на предприятии», — поделился молодой специалист.