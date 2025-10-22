В Подмосковье полиция проверяет водителя автобуса, пристававшего к девочке

Полиция Московской области проводит проверку в отношении водителя рейсового автобуса, которого подозревают в непристойных действиях в отношении школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
По данным ведомства, информация об инциденте появилась в интернете. В одном из опубликованных роликов видно, как мужчина, управляющий общественным транспортом, во время поездки касается школьницы и просовывает руку под ее куртку.
«В настоящее время в полицию официальных сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сотрудники полиции устанавливают участников произошедшего и выясняют все обстоятельства инцидента», — уточнили в управлении.
Проверка находится на контроле ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в Москве арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодице в метро.