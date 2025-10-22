Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье полиция проверяет водителя автобуса, пристававшего к девочке

Водитель автобуса во время поездки касался школьницы и просовывал руку под ее куртку.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Московской области проводит проверку в отношении водителя рейсового автобуса, которого подозревают в непристойных действиях в отношении школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в интернете. В одном из опубликованных роликов видно, как мужчина, управляющий общественным транспортом, во время поездки касается школьницы и просовывает руку под ее куртку.

«В настоящее время в полицию официальных сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сотрудники полиции устанавливают участников произошедшего и выясняют все обстоятельства инцидента», — уточнили в управлении.

Проверка находится на контроле ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Москве арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодице в метро.