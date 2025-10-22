Еще в 13 населенных пунктах Пермского края появилась сеть 4G

Сеть 4G стала доступна еще в 13 населенных пунктах Пермского края в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном центре информационного развития.
Сотовый оператор «Билайн» обеспечил качественную связь в населенных пунктах Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Куединского, Очерского и Чусовского округов. Теперь местные жители смогут общаться по видеосвязи, пользоваться порталом «Госуслуги» и онлайн-банками, а также другими онлайн-сервисами.
«Вот уже два года мы являемся участниками проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0”, и за это время в рамках технологии совместного использования инфраструктуры связи (РанШаринг) с оператором связи “Т2 Мобайл” наша команда обеспечила доступ к сети 4G Билайн около 140 малых населенных пунктов края. За этой цифрой стоят десятки тысяч сельских жителей с их историями, которые сегодня могут решать свои задачи легче и быстрее с помощью мобильной связи. Это не только общение с родными и друзьями, но и, например, расширенные возможности для саморазвития и образования, удаленной работы или развлечения. Между тем, помимо участия в федеральных программах, мы активно развиваем и собственную инфраструктуру в регионе. Так, только за летние месяцы мы запустили дополнительное телеком-оборудование сразу в 10 селах, поселках и деревнях края», — отметил директор пермского отделения «Билайна» Станислав Пыхтин.
По словам министра информационного развития и связи края Петра Шиловских, всего за последние пять лет в регионе построили 350 базовых станций сотовой связи.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.