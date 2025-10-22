Еще в 13 населенных пунктах Пермского края появилась сеть 4G

«Вот уже два года мы являемся участниками проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0”, и за это время в рамках технологии совместного использования инфраструктуры связи (РанШаринг) с оператором связи “Т2 Мобайл” наша команда обеспечила доступ к сети 4G Билайн около 140 малых населенных пунктов края. За этой цифрой стоят десятки тысяч сельских жителей с их историями, которые сегодня могут решать свои задачи легче и быстрее с помощью мобильной связи. Это не только общение с родными и друзьями, но и, например, расширенные возможности для саморазвития и образования, удаленной работы или развлечения. Между тем, помимо участия в федеральных программах, мы активно развиваем и собственную инфраструктуру в регионе. Так, только за летние месяцы мы запустили дополнительное телеком-оборудование сразу в 10 селах, поселках и деревнях края», — отметил директор пермского отделения «Билайна» Станислав Пыхтин.