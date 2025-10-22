В селе под Ростовом Великим нашли мерянский топор Х века

Топор с вытянутым узким лезвием, размерами 12×6,6 см, весит 550 г, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться и как рабочие, и как боевые.