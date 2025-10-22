Ричмонд
В Париже начали расследование угроз об убийстве в тюрьме в адрес Саркози

Прокуратура Парижа задержала трех человек в рамках расследования угроз экс-президенту Франции Саркози.

Источник: Комсомольская правда

В Париже прокуратура начала расследование угроз об убийстве в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози, в настоящий момент находящегося в тюрьме в Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в рамках мероприятий были задержаны трое человек. Согласно заявлению радиостанции Europe 1, речь идет о заключенных исправительного учреждения. В скором времени подозреваемые в угрозах могут быть переведены в другую тюрьму.

Ранее KP.RU сообщал, что экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам заключения, в первый день в тюрьме начал писать книгу. Об этом рассказал адвокат бывшего политика Жан-Мишель Дарруа.

Напомним, что суд во Франции признал Саркози виновным в сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

