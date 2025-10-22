Ричмонд
Пашинян, что коньяк и шампанское в Армении производить невозможно

Коньяк и шампанское не могут производиться в Армении, так как местные компании не имеют прав на использование этих брендов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Во время правительственного часа в парламенте он отметил, что получает жалобы от представителей известных международных компаний на подделку их продукции в Армении.

— С 2018 года я говорю, что так не пойдет Нам нужно менять наше мышление… В Армении не может производиться коньяк Не может производиться шампанское, — приводит его слова РИА Новости.

В прошлом году Пашинян заявил на заседании правительства, что знаменитый армянский коньяк нельзя называть коньяком. В пресс-службе минэкономики республики сообщили, что Армения не получала официальных уведомлений от России о выявленных проблемах с качеством армянского коньяка, поставленного в Российскую Федерацию.

Позже винодел, экс-депутат парламента Армении Теван Погосян предположил, что Пашинян призвал переименовать в бренди армянский коньяк, чтобы отвлечь граждан от политической повестки.

