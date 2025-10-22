Мужчина, которого задержали по подозрению в стрельбе и поджоге палатки у здания парламента Сербии, заявил, что «не любит палатки», пишет РИА Новости.
«Потому что не люблю палатки», — заявил он в момент задержания.
Ранее сообщалось, что у здания парламента в Белграде произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина. Кроме того, злоумышленник поджег одну из палаток, которую установили сторонники президента страны Александра Вучича. Подозреваемого задержали.
Впоследствии Александр Вучич рассказал, что произошедшее рассматривается как теракт.
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.Читать дальше