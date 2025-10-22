Во Владимирской области провели творческий конкурс «Энергия возраста»

Гала-концерт творческого конкурса среди учреждений социального обслуживания Владимирской области «Энергия возраста» прошел в пансионате поселка Садового. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
Конкурс приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Оно объединило творческих людей серебряного возраста. В нем приняли участие 14 учреждений области. Всего для четырех номинаций было подготовлено 30 творческих номеров.
Финалистов пригласили на гала-концерт. В номинации «Вокал» диплом победителя получила Надежда Иванова из пансионата поселка Гусевского. В номинации «Театральный жанр» с собственным стихотворением про маму лучшей стала Вера Серова из Ковровского специального дома-интерната. В номинации «Инструментальная музыка» жюри отметило дипломом 1 степени выступление Василия Хомколова из Тюрмеровского учебного центра. Победителем в номинации «Хоровое пение» стало вокальное трио геронтологического центра «Ветеран».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.