Ленинградская область возглавила рейтинг Минэкономразвития по поддержке социального предпринимательства

«Важная победа. Второй год подряд. Для нас лидерство — это подтверждение правильности системных управленческих решений, которые приняты в отрасли: понятный и не сложный доступ к получению региональной поддержки; вложения в инфраструктуру поддержки — ресурсные центры, отделения фонда поддержки предпринимательства; информационное сопровождение проектов и открытая общественная оценка. В нынешнем году учебные программы и специальные грантовые конкурсы организованы для ветеранов СВО, которые возвращаются к мирной жизни: и в бизнесе, и в социальных проектах», — отметил Александр Дрозденко.