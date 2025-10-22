Ленинградская область возглавила рейтинг Минэкономразвития по поддержке социального предпринимательства

Ленинградская область заняла первое место в федеральном рейтинге Министерства экономического развития РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Лидером рейтинга Ленобласть становится уже во второй раз. В прошлом году регион также занял первую строчку, оставив позади остальные субъекты РФ.
«Важная победа. Второй год подряд. Для нас лидерство — это подтверждение правильности системных управленческих решений, которые приняты в отрасли: понятный и не сложный доступ к получению региональной поддержки; вложения в инфраструктуру поддержки — ресурсные центры, отделения фонда поддержки предпринимательства; информационное сопровождение проектов и открытая общественная оценка. В нынешнем году учебные программы и специальные грантовые конкурсы организованы для ветеранов СВО, которые возвращаются к мирной жизни: и в бизнесе, и в социальных проектах», — отметил Александр Дрозденко.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, ежегодно поддержку региона получают около 350 социальных проектов и бизнес-инициатив.
Рейтинг составляется Минэкономразвития каждый год на основе оценки 20 показателей. При этом аналитики используют данные, представленные Федеральной налоговой службой России, Росстатом, Министерством труда и социальной защиты РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.
По итогам 2024 года пятерка регионов-лидеров выглядит так: на первом месте — Ленинградская область, на втором — Республика Башкортостан, третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, четвертую — Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкает топ-5 регионов-лидеров Приморский край.
«Лидерство второй год подряд — это признание того, что системные меры действительно работают. Эта победа не случайна», — отметила председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
За минувший год в Ленинградской области выросло число социальных проектов, получающих региональную поддержку. Кроме того, профильные комитеты вели системную работу по улучшению инфраструктуры поддержки — ресурсных центров, филиалов и фондов поддержки предпринимательства.
«Только в 2025 году мы провели четыре конкурсных отбора с максимальным размером гранта до четырех миллионов рублей. Общий объем грантовой поддержки составил 249,4 миллиона рублей. На деле это 194 социальных проекта, которые улучшают качество жизни жителей региона, формируют сообщество проактивных и неравнодушных людей, которым важно влиять на происходящее», — рассказала Екатерина Путронен.