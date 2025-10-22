Госдума приняла в первом чтении проект о льготах для семей с детьми и бойцов СВО

Госдума приняла в первом чтении проект, поддерживающий семьи с детьми и участников СВО. Документ включает льготы по налогам и облегчит продажу жилья для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на внесенный документ в рамках большого бюджетного пакета.