Госдума приняла в первом чтении проект о льготах для семей с детьми и бойцов СВО

Госдума приняла в первом чтении проект, поддерживающий семьи с детьми и участников СВО. Документ включает льготы по налогам и облегчит продажу жилья для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на внесенный документ в рамках большого бюджетного пакета.
Если точнее, речь идет о законопроекте, предлагающем ввести адресное оказание помощи участникам СВО и семьям с детьми в России.
Для участников СВО и семей с детьми предусмотрены льготы по транспортному и земельному налогам. Многодетные родители получат налоговые вычеты по земельному и имущественному налогам. Льготы при продаже жилья распространяются на семьи с несовершеннолетними и недееспособными детьми.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме сейчас прорабатывают сразу три законопроекта, касающихся поддержки семей с детьми и военнослужащих, участвующих в СВО.