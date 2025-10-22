В Новороссийске прошли соревнования по ушу

Соревнования «Золотая звезда» по ушу памяти героев — защитников Северного Кавказа — прошли с 10 по 12 октября в Новороссийске. Их организовали в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Ушу — современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного единоборства между двумя бойцами, с применением ударов руками, ногами и техники бросков. За право стать сильнейшими в крае боролись свыше 400 спортсменов из разных уголков Кубани и юга России, включая команды из Волгограда, Адыгеи, Севастополя, Геленджика, Майкопа и многих других городов. Честь города-героя Новороссийска на этих соревнованиях защищали воспитанники спортивных школ «Виктория», «Факел» и спортивной школы олимпийского резерва «Водник».
Победителями турнира и обладателями золотых медалей стали воспитанники «Факела». Воспитанники СШОР «Водник» пополнили копилку города на 86 медалей различного достоинства.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.