В Новороссийске прошли соревнования по ушу

Ушу — современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного единоборства между двумя бойцами, с применением ударов руками, ногами и техники бросков. За право стать сильнейшими в крае боролись свыше 400 спортсменов из разных уголков Кубани и юга России, включая команды из Волгограда, Адыгеи, Севастополя, Геленджика, Майкопа и многих других городов. Честь города-героя Новороссийска на этих соревнованиях защищали воспитанники спортивных школ «Виктория», «Факел» и спортивной школы олимпийского резерва «Водник».