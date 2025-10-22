Еще один пригожий день ожидает Молдову: Теплая погода +20 продержится недолго, совсем скоро — дожди и похолодание

В Кишиневе завтра, 23 октября синоптики обещают +17. Облака низкие, но с прояснениями. Вероятность дождя — 25%. Максимальные порывы ветра — 43 км/час. В прошлом году в этот день было +18. Почти под копирку.
На юге Молдовы днем +20, ночью + 11. Переменная облачность.
На севере страны днем + 15, ночью +6, облачно.
