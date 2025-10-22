Ричмонд
Еще один пригожий день ожидает Молдову: Теплая погода +20 продержится недолго, совсем скоро — дожди и похолодание

Какой будет погода в Молдове в четверг, 23 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе завтра, 23 октября синоптики обещают +17. Облака низкие, но с прояснениями. Вероятность дождя — 25%. Максимальные порывы ветра — 43 км/час. В прошлом году в этот день было +18. Почти под копирку.

На юге Молдовы днем +20, ночью + 11. Переменная облачность.

На севере страны днем + 15, ночью +6, облачно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

