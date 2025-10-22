В Ростове 23 октября обещают 15 градусов тепла

В Ростове-на-Дону четверг, 23 октября, порадует горожан солнцем и плюсовой температурой. По прогнозам синоптиков, утром в донской столице столбик термометра покажет + 7 градусов, днем потеплеет до 15 градусов. Вечером в Ростове обещают +11, а ночью +9.