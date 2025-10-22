Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 23 октября обещают 15 градусов тепла

В Ростове в четверг будет солнечно и тепло.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону четверг, 23 октября, порадует горожан солнцем и плюсовой температурой. По прогнозам синоптиков, утром в донской столице столбик термометра покажет + 7 градусов, днем потеплеет до 15 градусов. Вечером в Ростове обещают +11, а ночью +9.

День будет солнечным и без осадков. Порывы ветра составят от трех до четырех метров в секунду.

В пятницу, 24 октября, также будет солнечно. Утром обещают +10. Днем столбик термометра покажет + 16 градусов, а вечером +14. Последний рабочий день недели пройдет без осадков.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!