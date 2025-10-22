Ричмонд
В Госдуме назвали «состояние войны» одной из причин в перебоях Telegram

Россияне сталкиваются с блокировками связи в мессенджерах WhatsApp* и Telegram, поскольку специальные службы используют такие меры для борьбы с террористами и мошенниками. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.

— Нашим гражданам нужно с пониманием относиться: все ограничения связаны с определенными действиями спецслужб по предотвращению террористических актов, массовых мошенничеств с применением этих мессенджеров. Нужно понимать, что мы находимся в состоянии войны: проблемы бывают, аэропорты перекрывают, поезда иногда отстают от графика, — высказался депутат.

Парламентарий порекомендовал гражданам завести аккаунты в других мессенджерах, например в отечественном MAX, передает «Газета.Ru».

Роскомнадзор (РКН) подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам. Требования о принятии мер противодействия, которые ведомство направляло владельцам мессенджеров, были проигнорированы.

О масштабном сбое в работе мессенджеров стало известно вечером 22 октября. Наибольшее количество проблем возникает у пользователей из южных регионов страны: Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополя.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.