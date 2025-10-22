В Калининграде начался второй этап благоустройства парка имени Гагарина

В парке обустроят пешеходные маршруты и зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности и комфорта в темное время суток сделают наружное освещение и видеонаблюдение. Также появится павильон «Звездное небо», сцена и хозяйственный двор с навесом. Основные работы планируют завершить к середине следующего года.