В Калининграде начался второй этап благоустройства парка имени Гагарина

Второй этап благоустройства парка имени Юрия Гагарина начался в Калининграде в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
В парке обустроят пешеходные маршруты и зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности и комфорта в темное время суток сделают наружное освещение и видеонаблюдение. Также появится павильон «Звездное небо», сцена и хозяйственный двор с навесом. Основные работы планируют завершить к середине следующего года.
Напомним, в ходе первого этапа благоустройства в парке сделали научную детскую площадку, посвященную теме космоса. На территории площадью 1991 кв. м размещены девятиметровая горка, тренажеры, батуты и детская центрифуга. Комплекс включает в себя около 15 игровых объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.