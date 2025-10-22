Сделать двор чище и зеленее? Опыт общественного самоуправления при наведении порядка обсудили в Минске

Большое внимание на заседании уделили реализации гражданских инициатив, к чему у населения большой интерес. Результатом одной из таких гражданских инициатив стала детская игровая площадка «Маленькая страна», расположенная в Минске на бульваре Мулявина между домами № 3 и № 5. По словам специалиста Машеровского окружного совета территориального общественного самоуправления № 47 Светланы Воробей, детская площадка здесь существовала очень много лет, однако детское оборудование устарело. Родители давно просили изыскать возможности и обновить его. Узнав о реализации гражданских инициатив, инициаторы обратились с соответствующим предложением. Впрочем, на обновлении детской площадки не остановились. Было очевидно, что наведение порядка во дворе необходимо продолжить. В итоге заменили иное оборудование, чтобы двор в комплексе выглядело красиво.