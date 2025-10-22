Сделать двор чище и зеленее? Опыт общественного самоуправления при наведении порядка обсудили в Минске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в Минске рассмотрели сегодня на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло в столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Особое внимание на заседании было уделено важности координации депутатской работы, связанной с наведением порядка в Год благоустройства. В мероприятии приняли участие председатели Витебского, Гомельского, Гродненского и Минского областных Советов депутатов, городских и районных Советов депутатов, депутаты Минского городского Совета депутатов.
Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран отметил, что на заседании был продемонстрирован опыт работы с населением при реализации инициатив, поступивших «от двора», такие формы, как совместные акции по наведению порядка, патриотические акции.
«Самое главное — мы видим отклик населения в плане наведения порядка», — сказал Артем Цуран, обратив внимание на то, что население участвует в благоустройстве своих дворов и финансово, и через участие в трудовых акциях.
«Основные средства, основные усилия города и в Год благоустройства, и в последующие годы будут направлены на то, чтобы двор, зелена зона, которая прилегает к дому (а это первое, что бросается в глаза, когда выходишь из подъезда), выглядели достойно, имелось безопасное детское оборудование, современное спортивное оборудование», — сказал он.
В Минской области свой опыт — работа единоличных территориальных органов самоуправления, отметила председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Якубицкая.
«У нас более 3 тыс. старост деревень, которые непосредственно являются помощниками председателей сельских советов, районных советов депутатов, депутатского корпуса первичного звена. Именно они являются связующим звеном работы с людьми. Все проблемы, чаяния людей, все вопросы, которые поднимаются в той или иной сельской местности, мы знаем через старост, через председателей сельисполкомов. Поэтому, конечно, делаем большой акцент в работе со старостами», — сказала она.
Наталья Якубицкая отметила, что работа коллегиальных органов территориального общественного самоуправления заслуживает огромного внимания и вызывает большой интерес. Этот опыт планируется распространять на крупные города Минской области, такие как Жодино, Борисов, Солигорск, поскольку это эффективная форма работы с людьми.
Большое внимание на заседании уделили реализации гражданских инициатив, к чему у населения большой интерес. Результатом одной из таких гражданских инициатив стала детская игровая площадка «Маленькая страна», расположенная в Минске на бульваре Мулявина между домами № 3 и № 5. По словам специалиста Машеровского окружного совета территориального общественного самоуправления № 47 Светланы Воробей, детская площадка здесь существовала очень много лет, однако детское оборудование устарело. Родители давно просили изыскать возможности и обновить его. Узнав о реализации гражданских инициатив, инициаторы обратились с соответствующим предложением. Впрочем, на обновлении детской площадки не остановились. Было очевидно, что наведение порядка во дворе необходимо продолжить. В итоге заменили иное оборудование, чтобы двор в комплексе выглядело красиво.
«Сегодня мы видим современную детскую площадку, где есть игровые и спортивные элементы. Здесь всегда очень многолюдно, слышен детский смех. Много мам из соседних дворов приходит. Площадка востребованная. И мы видим, что инициатива получила свое развитие. Уже на 2027 год есть предложения», — сказала Светлана Воробей.
Кроме прочего, на территории возле указанных домов с привлечением средств «Минскэнерго» обустроен красивый арт-объект — трансформаторная подстанция с окрашенным фасадом. Учащиеся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко также установили уже узнаваемый бренд Советского района — «Птичью столовую», выполненную их руками. На ней расположен QR-код с информацией о птицах Беларуси.
На стенде рядом с детской площадкой, указана информация по вопросам коммунальной грамотности для населения. Такая же информация на QR-кодах размещена на скамейках. Поэтому здесь можно проводить время с пользой взрослым и детям.
К наведению и благоустройству дворовой территории активно подключились и жители. Среди них Людмила Кривицкая. «Сейчас наш двор не узнать, потому что выкрасили трансформаторную будку, сделали уголок природы, посадили новые деревья, подпилили старые, сделали детскую площадку. Малышей в выходные и после рабочего дня собирается столько, сколько мы ранее не видели», — поделилась она.
Минчанка рассказала, что после капитального ремонта своего дома решила, что красоту следует навести и вокруг него. Занялась высаживанием цветов. «Смотрю — и другие подхватили мою инициативу и со всех сторон стали высаживать цветы, кустарнички. Дают нам рассаду иногда. Иногда мы сами выращиваем. То есть стараемся украсить не только свою квартиру, но и свой двор, свой родной Минск, который мы очень любим», — рассказала Людмила Кривицкая. -0-
Фото Сергея Шелега.