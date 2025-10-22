В Саратовской области выбрали лучшие лесничество и лесхоз

Лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области назвали на мероприятии, посвященном Дню работника лесного хозяйства, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Праздник был организован в Доме культуры рабочего поселка Базарный Карабулак в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
Переходящий кубок на звание «Лучшего лесохозяйственного учреждения года» получил Вольский лесхоз. Звание «Лучшее лесничество года» и переходящий кубок досталось Пугачевскому лесничеству. За победу в областном Слете школьных лесничеств Саратовской области кубок «Лучшее школьное лесничество года» вручили команде «Лысогорье» из Лысогорского района.
«Это праздник тех, кто создает и восстанавливает леса, охраняет их от пожаров и ведет борьбу с самовольными вырубками. И хотя наш регион пока является малолесным, площадь лесов составляет чуть более 6% от всей территории, но мы уверены, что эти цифры останутся в прошлом, поскольку мы ежегодно прирастаем лесами. Важно сохранить и приумножить их для будущих поколений», — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.
Отметим, за последние три года площадь лесов в области стала больше на 9,8 тыс. гектаров. В этом году наибольший объем воспроизводства лесов выполнен Макаровским, Вольским, Черкасским, Лысогорским и Заволжским лесхозами.
«Область обеспечивает себя лесопосадочным материалом, используя местные лесопитомники. Выход сеянцев за последние пять лет увеличился в три раза — с трех до девяти миллионов штук. В теплицах Макаровского и Красноармейского лесхозов в текущем году выращено 250 тысяч штук сеянцев с закрытой корневой системой», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.