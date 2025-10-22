В Саратовской области выбрали лучшие лесничество и лесхоз

«Это праздник тех, кто создает и восстанавливает леса, охраняет их от пожаров и ведет борьбу с самовольными вырубками. И хотя наш регион пока является малолесным, площадь лесов составляет чуть более 6% от всей территории, но мы уверены, что эти цифры останутся в прошлом, поскольку мы ежегодно прирастаем лесами. Важно сохранить и приумножить их для будущих поколений», — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.