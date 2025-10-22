Генерал Полько: Армия Польши может сбить самолет Путина

Польские летчики якобы могут «сбить» лайнер, на котором российский лидер Владимир Путин полетит в Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду, 22 октября, рассказал экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько.
— Польские летчики имеют право принудить такой самолет к посадке или даже сбить его, — цитирует военного Super Express.
22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о подготовке встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, сроки пока еще не были определены, их еще предстоит согласовать.
Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что особых препятствий для встречи Путина и Трампа нет. «Противники пытаются помешать» Москве и Вашингтону выйти на договоренности и новые переговоры лидеров.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что страна не будет выполнять решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина в случае его визита в Будапешт.