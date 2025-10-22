В Ставропольском крае запустили аудиогид по поселку Солнечнодольску

Новый бесплатный аудиогид по поселку городского типа Солнечнодольску Ставропольского края запустили в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Для местных жителей и гостей на портале представлены три маршрута: большой — 6 км, средней — 3,35 км и короткий — 2,5 км. Аудиогид проведет по самым интересным местам поселка, расскажет о его прошлом и настоящем. Туристы узнают историю появления Солнечнодольска, где рождается электроэнергия для Кавказа и увидят муралы, ставшие визитной карточкой населенного пункта.
«Изобильненская земля богата красивыми местами, и наша задача — сделать их доступными для всех. Солнечнодольск уже стал заметной точкой притяжения, и мы продолжаем развивать его туристический потенциал. Сегодня мы делаем важный шаг, внедряя инновационный формат — бесплатные аудиогиды. Это не только поможет раскрыть богатую историю округа для самостоятельных туристов, но и станет мощным импульсом для развития туризма выходного дня и всесезонных путешествий», — рассказал глава администрации Изобильненского муниципального округа Роман Коврыга.
Отметим, для организованных групп от 15 до 40 человек доступна экскурсия с использованием профессионального аудиооборудования. Портативные плееры обеспечат всем участникам чистый звук на открытом воздухе, что позволит полностью погрузиться в формат иммерсивной экскурсии. По вопросам организации можно обратиться в молодежный центр «Феникс» по телефону: 8 (86545)28404.
Напомним, в 2021 году поселок стал площадкой для международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Художники создали 41 мурал на стенах домов, превратив городское пространство в уникальную территорию.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.