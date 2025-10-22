В Ставропольском крае запустили аудиогид по поселку Солнечнодольску

«Изобильненская земля богата красивыми местами, и наша задача — сделать их доступными для всех. Солнечнодольск уже стал заметной точкой притяжения, и мы продолжаем развивать его туристический потенциал. Сегодня мы делаем важный шаг, внедряя инновационный формат — бесплатные аудиогиды. Это не только поможет раскрыть богатую историю округа для самостоятельных туристов, но и станет мощным импульсом для развития туризма выходного дня и всесезонных путешествий», — рассказал глава администрации Изобильненского муниципального округа Роман Коврыга.