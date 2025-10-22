Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей «добыл» перепелку

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей добыл перепелку из пакета.

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка «добыл» перепелку, палласов кот весит уже 5,9 килограмма и уверенно движется к целям зажировки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

«Эпичное сражение Тимоши с пакетом. А вы думали, быть манулом просто? Перепелка сама себя из пакета не достанет… Сейчас манул весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым к 6,5 килограмма», — говорится в сообщении, которое также сопровождается видео.

На видео показано, как манул пытается что-то достать из подвешенного к дереву бумажного пакета, его усилия увенчались успехом.

Отмечается, что сейчас у Тимофея увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают один голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу один-три раза в день, это зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.