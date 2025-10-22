В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей «добыл» перепелку

Отмечается, что сейчас у Тимофея увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают один голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу один-три раза в день, это зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.