В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей «добыл» перепелку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка «добыл» перепелку, палласов кот весит уже 5,9 килограмма и уверенно движется к целям зажировки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«Эпичное сражение Тимоши с пакетом. А вы думали, быть манулом просто? Перепелка сама себя из пакета не достанет… Сейчас манул весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым к 6,5 килограмма», — говорится в сообщении, которое также сопровождается видео.
На видео показано, как манул пытается что-то достать из подвешенного к дереву бумажного пакета, его усилия увенчались успехом.
Отмечается, что сейчас у Тимофея увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают один голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу один-три раза в день, это зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.