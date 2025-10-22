МО: 9 украинских беспилотников атаковали Брянскую и Белгородскую области

За четыре часа средствами ПВО были обнаружены и уничтожены девять украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Брянской областями.
В период с 16:00 до 20:00 по мск силами дежурных расчетов ПВО было сбито шесть беспилотников над Белгородской областью и еще три — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
