В Свердловской области выбрали лучший трудовой отряд

Лучший трудовой отряд выбрали в Свердловской области в ходе регионального конкурса, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.
«В трудовые отряды входят ребята от 14 до 18 лет, которые на лето трудоустраиваются в муниципалитетах региона. Все участники конкурса достойно сражались за победу, выполняли разные задания, снимали видеоролики и защищали проекты. Конкурс является мерой мотивации и поощрения подростков, за период работы в отряде ребята учатся работать в команде, у них воспитывается уважение к труду и ответственный подход к своей деятельности», — отметил директор департамента молодежной политики региона Денис Протасов.
Участники трудовых отрядов соревновались по четырем номинациям. В номинации «Лучший трудовой отряд» победили «Таличане» из Талицы. Лучшим командиром признана Ева Полевова, которая возглавляет отряд «Тимуровцы» из поселка Верхние Серги. В номинации «Лучший трудовой отряд подростков Свердловского регионального отделения “Российские студенческие отряды”» победил «Рубин» из Екатеринбурга. Всего в финале конкурса приняли участие восемь детских трудовых коллективов и три трудовых отряда подростков.
Напомним, ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что трудоустройство, особенно в период каникул, востребовано у школьников Свердловской области. Этим летом возможность трудоустроиться получили 19 тыс. уральских подростков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.