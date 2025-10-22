В Госдуме предложили не штрафовать за вынужденные нарушения правил остановки

Как отмечает издание, депутаты направили письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В нем они указали, что многие нередко водители оказываются в ситуации, когда камеры штрафуют их за «неправильную парковку» под знаком «Остановка запрещена», хотя само ТС просто находится в пробке. То есть, наказывают буквально за правонарушение, которого не было. Как итог, многие водители вынуждены тратить время на обжалование штрафа.