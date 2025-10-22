В Госдуме предложили не штрафовать за вынужденные нарушения правил остановки

В Госдуме предложили не штрафовать водителей за вынужденную остановку с нарушением правил, обусловленную пробкой на дороге. С инициативой выступила партия «Новые люди». Об этом пишет ТАСС.
Как отмечает издание, депутаты направили письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В нем они указали, что многие нередко водители оказываются в ситуации, когда камеры штрафуют их за «неправильную парковку» под знаком «Остановка запрещена», хотя само ТС просто находится в пробке. То есть, наказывают буквально за правонарушение, которого не было. Как итог, многие водители вынуждены тратить время на обжалование штрафа.
«Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений», — сказано в письме.
Также подчеркивается, что камеры на дорогах должны уметь распознавать контекст ситуации на дороге. В частности, понимать, когда остановка вызвана пробкой или другими независящими от водителя обстоятельствами. Если же перенастроить системы невозможно, то необходимо установить временной интервал фиксации в зоне действия знака «Остановка запрещена».
«Реализация подобных мер позволила бы автоматически отфильтровывать ошибочные штрафы еще до их вынесения либо оперативно аннулировать их без участия водителя», — говорится в обращении.
Немногим ранее в Госдуме выступили с другой инициативой. Депутаты предложили выдавать россиянам семейную ипотеку под обязательство завести ребенка. Предполагается, что подобное даст гражданам уверенность в будущем. Инициативу уже направили в правительство РФ.