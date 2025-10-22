Вячеслав Федорищев рассказал Валентине Матвиенко о поддержке участников СВО в Самарской области

За последний месяц в Самарскую область приехали 12 детей из Запорожской области. Пятеро из них — из одной семьи, и они остались без попечения родителей. В регионе существуют дополнительные меры поддержки, например, студентки получают 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и отметила, что нужно создавать условия для молодых семей, чтобы повышать рождаемость.