Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев рассказал Валентине Матвиенко о поддержке участников СВО в Самарской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 октября встретилась с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, чтобы обсудить меры поддержки участников СВО и членов их семей. Вячеслав Федорищев рассказал, как в регионе выстроена эта работа, о центрах «Сердце воина», где оказывают психологическую помощь, о проектах «Zа Любовь» и «Школа героев». Также во время встречи речь шла о десятилетии многодетной семьи, которое объявлено в Самарской области.

«Это прямое продолжение политики Президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей», — отметил глава региона.

За последний месяц в Самарскую область приехали 12 детей из Запорожской области. Пятеро из них — из одной семьи, и они остались без попечения родителей. В регионе существуют дополнительные меры поддержки, например, студентки получают 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и отметила, что нужно создавать условия для молодых семей, чтобы повышать рождаемость.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше