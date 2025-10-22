Вячеслав Федорищев рассказал Валентине Матвиенко о поддержке участников СВО в Самарской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 октября встретилась с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, чтобы обсудить меры поддержки участников СВО и членов их семей. Вячеслав Федорищев рассказал, как в регионе выстроена эта работа, о центрах «Сердце воина», где оказывают психологическую помощь, о проектах «Zа Любовь» и «Школа героев». Также во время встречи речь шла о десятилетии многодетной семьи, которое объявлено в Самарской области.
«Это прямое продолжение политики Президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей», — отметил глава региона.
За последний месяц в Самарскую область приехали 12 детей из Запорожской области. Пятеро из них — из одной семьи, и они остались без попечения родителей. В регионе существуют дополнительные меры поддержки, например, студентки получают 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и отметила, что нужно создавать условия для молодых семей, чтобы повышать рождаемость.