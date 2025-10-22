Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел рядом с военной частью в Ставрополе

В Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. По предварительным данным, инцидент случился вблизи воинской части.

Источник: Life.ru

Согласно информации SHOT, женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована. На месте происшествия задействованы экстренные службы. Территория оцеплена.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности сотрудниками предприятия. Возбуждено уголовное дело. В результате инцидента погибли три человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.