Взрыв прогремел рядом с военной частью в Ставрополе

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности сотрудниками предприятия. Возбуждено уголовное дело. В результате инцидента погибли три человека.