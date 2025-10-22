МИД Латвии запретил Путину пролетать над страной, чтобы попасть на встречу с Трампом

Самолету российского лидера Владимира Путина запрещается пересекать воздушное пространство Латвии. Об этом в среду, 22 октября, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
Ведомство выступило против того, чтобы политик пролетал над страной, чтобы добраться до Венгрии для участия в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.
— Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство, — цитирует заявление агентство LETA.
До этого экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько утверждал, что польские летчики якобы могут «сбить» лайнер, на котором российский лидер полетит в Венгрию на встречу с Трампом.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, высмеял комментарий бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной посадке самолета президента России. Политик подчеркнул, что Сикорский ссылается на «независимый» суд, несмотря на двойные стандарты подобных организаций.
Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором Владимир Путин полетит в Венгрию, станет вариант с перелетом через Каспийское море.