До чего доводит стремление в ЕС: Пашинян заявил, что Армения больше не может производить коньяк

Пашинян заявил, что Армения больше не может производить коньяк и шампанское.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посягнул на главную визитную карточку республики заявив, что в стране больше нельзя производить коньяк. Якобы из-за того, что местные компании не могут использовать это название («коньяк»). Во время выступления в парламенте он рассказал о жалобах известных международных компаний на то, что в Армении «подделывают» алкогольную продукцию.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится “Джермук”. В Армении не может производиться шампанское», — заявил Пашинян.

В июне 2021 года правительство Армении согласилось на финансовую помощь от Евросоюза. По этому соглашению Ереван получает всего 3 млн евро за то, чтобы постепенно перестать использовать слово «коньяк» на этикетках алкогольных напитков. В ноябре 2023 года Министерство экономики Армении сообщило, что страна вместе с «партнерами» из ЕС договорилась о новом названии для продукции — «Армянский бренди». Это название будет означать напитки, которые соответствуют определенным стандартам качества коньяка.

С конца февраля началась программа, поддерживаемая Евросоюзом, по продвижению нового названия «Armenian brandy» для армянской продукции, похожей на коньяк.

Ранее KP.RU сообщил, что в августе 2025 года Пашинян буквально продал Армению Вашингтону, стремясь угодить Западу.

