Крупнейший вуз Урала впервые вручил премию молодым ученым «Молодость. Наука»

«В рамках исследования мы с помощью лазерного луча с ювелирной точностью воздействуем на материал, создавая таким образом в нем встроенные функциональные элементы. Они в свою очередь становятся частью более целостной системы атомных интегральных схем, управляющих светом, подобно тому, как электронные микросхемы управляют током. Лазерный метод позволяет избежать сложной, порой невозможной сборки, заменяя конструктор из разнородных компонентов на систему с встроенными элементами в едином материале. Это позволяет идти на шаг ближе к разработке более быстрой, энергоэффективной, компактной электроники, новых датчиков для медицины, безопасных систем связи, квантовым компьютерам», — приводят в вузе слова Пряхиной о своем исследовании.