Курская область первой в РФ ввела всеобщее обучение шахматам

Курская область стала первым регионом России, где во всех школах ввели обязательное обучение шахматам. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 1 сентября в образовательных учреждениях региона началось преподавание шахмат. Почти 400 педагогов, которые обучают школьников основам игры, прошли специальные курсы, организованные Федерацией шахмат России.
В школы области уже поступили более трех тысяч комплектов шахмат и две тысячи методических пособий. Благодаря поддержке федерации вопрос оснащения учебных заведений решен полностью.
Хинштейн подчеркнул, что в регионе традиционно высок интерес к шахматам — в области немало любителей и профессиональных игроков. Он выразил надежду, что в будущем Курск сможет воспитать собственного чемпиона мира по шахматам.
