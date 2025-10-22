Ричмонд
Курская область первой в РФ ввела всеобщее обучение шахматам

В школы области уже поступили более трех тысяч комплектов шахмат и две тысячи методических пособий.

Источник: Аргументы и факты

Курская область стала первым регионом России, где во всех школах ввели обязательное обучение шахматам. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с 1 сентября в образовательных учреждениях региона началось преподавание шахмат. Почти 400 педагогов, которые обучают школьников основам игры, прошли специальные курсы, организованные Федерацией шахмат России.

В школы области уже поступили более трех тысяч комплектов шахмат и две тысячи методических пособий. Благодаря поддержке федерации вопрос оснащения учебных заведений решен полностью.

Хинштейн подчеркнул, что в регионе традиционно высок интерес к шахматам — в области немало любителей и профессиональных игроков. Он выразил надежду, что в будущем Курск сможет воспитать собственного чемпиона мира по шахматам.

Ранее 22-летний Нестеров и 16-летняя Шухман стали чемпионами РФ по шахматам.

