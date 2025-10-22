Эррол Маск: Россия в развитии опережает многие государства

Ранее Эррол Маск заявил, что впечатлен городами России, особенно Москвой. «Город айтишников» Иннополис в Татарстане привлек его как один из лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ). Эррол Маск сказал, что, по его мнению, этот город является одним из самых современных.