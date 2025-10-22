Ричмонд
Эррол Маск: Россия в развитии опережает многие государства

Отец Илона Маскана побывал на встрече с IT-сообществом Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер Эррол Маск, на встрече с IT-сообществом Татарстана заявил, что Россия по темпам развития опережает многие государства.

«Вы опережаете весь мир и даже не знаете об этом. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед», — заявил он.

Эррол Маск рассказал, что о России за рубежом распространяют искаженную информацию, однако «мир должен знать правду».

Ранее Эррол Маск заявил, что впечатлен городами России, особенно Москвой. «Город айтишников» Иннополис в Татарстане привлек его как один из лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ). Эррол Маск сказал, что, по его мнению, этот город является одним из самых современных.

