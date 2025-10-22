Эррол Маск: Россия в развитии опережает многие государства

Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер Эррол Маск, на встрече с IT-сообществом Татарстана заявил, что Россия по темпам развития опережает многие государства.
«Вы опережаете весь мир и даже не знаете об этом. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед», — заявил он.
Эррол Маск рассказал, что о России за рубежом распространяют искаженную информацию, однако «мир должен знать правду».
Ранее Эррол Маск заявил, что впечатлен городами России, особенно Москвой. «Город айтишников» Иннополис в Татарстане привлек его как один из лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ). Эррол Маск сказал, что, по его мнению, этот город является одним из самых современных.
