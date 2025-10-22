Найдены кости жившего миллионы лет назад динозавра

По словам директора геологического музея Ахмаджона Ахмедшаева, в месте проведения изысканий обнаружены фрагменты позвоночника, части голени и другие костные элементы древнего ящера. Он также отметил, что найденные останки принадлежат к меловому периоду, их точная классификация будет установлена после завершения лабораторных исследований с привлечением международных экспертов. После проведения исследований кости динозавра будут переданы в Государственный геологический музей Узбекистана.