Волонтеры объяснили, почему их отстранили от поиска семьи Усольцевых

— Никаких подписок ни с кого не бралось. Если бы такое было, то явно ни я, ни другие участники поисков не общались бы с журналистами. При этом никаких результатов поисков тоже не было. Но пока мы не найдем их погибшими, есть надежда, что все-таки люди живы, — пояснила она.