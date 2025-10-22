Волонтеры объяснили, почему их отстранили от поиска семьи Усольцевых

В какой-то момент поисковые добровольцы были неожиданно отстранены от поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Из-за этого появились слухи о том, что с волонтеров якобы требовали подписки о неразглашении информации. Ситуацию прокомментировала руководитель поисковой группы Светлана Торгашина.
По ее словам, все это — вымыслы: фальшивые сведения о подписках распространили недобросовестные журналисты желтой прессы.
— Никаких подписок ни с кого не бралось. Если бы такое было, то явно ни я, ни другие участники поисков не общались бы с журналистами. При этом никаких результатов поисков тоже не было. Но пока мы не найдем их погибшими, есть надежда, что все-таки люди живы, — пояснила она.
Волонтер Ирина Якунина добавила, что отстранение волонтеров от участия в поисках было вызвано исключительно заботой об их безопасности. Она отметила, что в условиях сильных холодов и высокого снежного покрова работать сложно даже профессиональным поисковикам, а непрофессионалы могут легко получить травмы.
Другой участник поисковой операции, Александр Овечкин, рассказал, что с начала поисков Следственный комитет проводил повторный опрос свидетелей, которые якобы видели семью в день их исчезновения. Он уточнил, что, помимо местных жителей, следователи нашли и других очевидцев, которые также находились в горах в тот день. Сначала они утверждали, что видели пропавших, но позже выяснилось, что это не так.
— Многим опрошенным RT поисковикам все же кажется странным, что за время операции не было найдено никаких следов пропавших. Это и породило версию о якобы спланированном побеге Усольцевых за границу, — пишет RT.
В Следственном комитете подтвердили, что не нашли доказательств этой версии: все документы пропавших остались на месте.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.
В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории США. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.