ГПК и Международная организация по миграции обсудили в Минске перспективы сотрудничества

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялось второе заседание Координационного совета по реализации проекта международной технической помощи «Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в связи с возможным увеличением случаев прибытия мигрантов на границу». Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.
Во время мероприятия Госпогранкомитет и представительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь обсудили результаты проделанной работы и ознакомительного визита белорусской делегации в Исламскую Республику Пакистан, а также согласовали запланированные мероприятия на следующий отчетный период. По итогам заседания стороны выразили уверенность в том, что реализация проекта повысит эффективность совместной работы с миграционными потоками.
В ГПК добавили, что пограничное ведомство развивает успешное и плодотворное сотрудничество с Международной организацией по миграции с 1997 года. -0-