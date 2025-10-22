Ричмонд
ГПК и Международная организация по миграции обсудили в Минске перспективы сотрудничества

По итогам заседания стороны выразили уверенность в том, что реализация проекта повысит эффективность совместной работы с миграционными потоками.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялось второе заседание Координационного совета по реализации проекта международной технической помощи «Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в связи с возможным увеличением случаев прибытия мигрантов на границу». Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Во время мероприятия Госпогранкомитет и представительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь обсудили результаты проделанной работы и ознакомительного визита белорусской делегации в Исламскую Республику Пакистан, а также согласовали запланированные мероприятия на следующий отчетный период. По итогам заседания стороны выразили уверенность в том, что реализация проекта повысит эффективность совместной работы с миграционными потоками.

В ГПК добавили, что пограничное ведомство развивает успешное и плодотворное сотрудничество с Международной организацией по миграции с 1997 года. -0-