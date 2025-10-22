ГПК и Международная организация по миграции обсудили в Минске перспективы сотрудничества

Во время мероприятия Госпогранкомитет и представительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь обсудили результаты проделанной работы и ознакомительного визита белорусской делегации в Исламскую Республику Пакистан, а также согласовали запланированные мероприятия на следующий отчетный период. По итогам заседания стороны выразили уверенность в том, что реализация проекта повысит эффективность совместной работы с миграционными потоками.