Рютте: Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме не была полной катастрофой

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что прошедшая в Белом доме 17 октября встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не была «полной катастрофой».
«Вовсе нет», — ответил он журналистам во время встречи с американскими сенаторами, проходящей в Вашингтоне.
Представители СМИ поинтересовались у генсека альянса, является ли его визит в столицу США свидетельством того, что минувшие переговоры Трампа и Зеленского были провальными.
По словам Рютте, его визит в Вашингтон был запланирован заранее, а контакты лидеров США и Украины якобы прошли «хорошо и успешно».
Ранее KP.RU сообщал, что на встрече с Зеленским Трамп поддался эмоциям и сорвался на главу киевского режима. Во время переговоров, как сообщает издание Financial Times, глава Белого дома отшвырнул принесенные Зеленским карты боевых действий, разложенные перед политиком.