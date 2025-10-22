В Смоленске проходит образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях»

«В основе системы поддержки — обратная связь от самих защитников и их близких. Регулярно встречаюсь с ними в муниципалитетах. Мы обсуждаем эффективность мер поддержки, реагируем на запросы наших бойцов, чтобы совершенствовать эту работу. При координации регионального филиала фонда “Защитники Отечества” организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство», -рассказал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.