В Смоленске проходит образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях»

В рамках семинара состоятся лекции, практикумы, мастер-классы и деловые интерактивы. В числе спикеров — федеральные эксперты общества.
В Смоленской области выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их близким. Сегодня в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях.
«В основе системы поддержки — обратная связь от самих защитников и их близких. Регулярно встречаюсь с ними в муниципалитетах. Мы обсуждаем эффективность мер поддержки, реагируем на запросы наших бойцов, чтобы совершенствовать эту работу. При координации регионального филиала фонда “Защитники Отечества” организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство», -рассказал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Смоленские власти помогают защитникам адаптироваться к мирной жизни, активно реализуя программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Она направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Это региональный аналог федерального проекта «Время героев». 13 курсантов уже проходят обучение.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поприветствовал участников семинара и вручил региональные награды специалистам, которые ежедневно помогают бойцам и их семьям.