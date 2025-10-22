Первый гол в матче ФК «Ростов» — ФК «Пари НН» забил Герман Игнатов

Первый тайм там оказался удачным для ФК «Ростов». Хозяева поля открыли счет. Автором первого гола стал Герман Игнатов. На 44 минуте счет удвоил Даниил Шанталий. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу ростовчан.