Первый гол в матче ФК «Ростов» — ФК «Пари НН» забил Герман Игнатов

В Ростове ФК «Ростов» 22 октября встретился с ФК «Пари НН».

Источник: Комсомольская правда

В донской столице в среду, 22 октября, проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На «Ростов-Арене» встретились желто-синие и ФК «Пари НН». Главным арбитром выступил Максим Перезва из Раменского.

Первый тайм там оказался удачным для ФК «Ростов». Хозяева поля открыли счет. Автором первого гола стал Герман Игнатов. На 44 минуте счет удвоил Даниил Шанталий. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу ростовчан.

Более ста ростовских полицейских обеспечат порядок во время футбола.