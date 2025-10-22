Первый гол в матче ФК «Ростов» — ФК «Пари НН» забил Герман Игнатов

В донской столице в среду, 22 октября, проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На «Ростов-Арене» встретились желто-синие и ФК «Пари НН». Главным арбитром выступил Максим Перезва из Раменского.
Первый тайм там оказался удачным для ФК «Ростов». Хозяева поля открыли счет. Автором первого гола стал Герман Игнатов. На 44 минуте счет удвоил Даниил Шанталий. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу ростовчан.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Более ста ростовских полицейских обеспечат порядок во время футбола.