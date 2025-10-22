Россельхознадзор выявил несколько предприятий-фальсификаторов в Нижегородской области

Несколько предприятий в Нижегородской области поставляют в магазины некачественные продукты и поддельные товары. Об этом на пресс-конференции 22 октября сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл Евгений Иванов.
С начала текущего года специалисты Россельхознадзора провели отбор 310 проб молока, мяса, яиц и меда. В результате исследований было выявлено 28 случаев нарушений, большинство из которых связано с несоблюдением технологии производства, замены животных жиров на растительные.
Аналогичные проверки также проводились в детсадах, школах и других социальных учреждениях. Было проверено 33 пробы продуктов питания, 5 из которых оказались фальсификатом — в них использовались растительные жиры. Среди выявленных некачественных продуктов значатся сметана, сгущенное молоко и сыры от производителей из Марий Эл, Красноярского края, Владимирской и Саратовской областей.
По итогам проверок было приостановлено действие 33 деклараций на мясную и молочную продукцию пяти организаций, передает NewsNN.
— Некоторые компании после отзыва деклараций перестают делать поставки на территории Нижегородской области. Но они стараются продать свою продукцию в другие регионы. Например, так делает «Молоко-К», о которой мы часто получаем информацию из других субъектов РФ, — рассказал Иванов.
Ранее в 2024 году сотрудники Россельхознадзора провели проверку молочной продукции, в ходе которой было выявлено, что 13,09 процента образцов не соответствует заявленному производителем составу. Большое количество подделок было выявлено в сливочном масле — четверть продукции не соответствовала стандартам качества.