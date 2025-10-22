Кадыров показал видео со взрывом черного полиэтиленового пакета с бойцами ВСУ

Бойцы, воюющие в составе группы «Аида» спецназа «Ахмат», взорвали полиэтиленовый пакет, под которым пытались спрятаться украинские солдаты. Кадры в среду, 22 октября, распространил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) залетает на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего пикирует на мешок, служащий укрытием для противника. Военные, подвергшиеся удару, не выжили.
— Так называемый план «укрывашек» не сработал: противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов, — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
Недавно российские военные спасли жизнь украинскому солдату во время штурма. Раненого бойца нашли на огневой позиции, где он продолжал отстреливаться. Солдаты предложили ему медицинскую помощь, но украинец отказался.
Бойцы группировки войск «Запад», в свою очередь, взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.