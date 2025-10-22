Володин рассказал, что важно для главы Минфина РФ: «Точно не Нобелевская премия мира»

Выступая на пленарном заседании в Госдуме председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов «отказался от Нобелевских премий». По словам Володина, министру достаточно поддержки парламента, чтобы делать свою работу, и не нужно лишних наград.
«Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — заявил Володин.
Председатель Госдумы уточнил, что раньше все, включая российских чиновников, рукоплескали, когда кто-то появлялся в любом международном рейтинге. А если давали награду вроде Нобелевской премии мира — там вообще аншлаг начинался. А сейчас пришло осознание, насколько это не важно, поменялся вектор ценностей.
