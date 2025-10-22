В здравницах Гомельской области в январе-сентябре отдохнули более 26 тыс. иностранцев

За 9 месяцев нынешнего года санаторно-курортные и оздоровительные организации юго-восточного региона реализовали более 93,5 тыс. путевок. Из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения почти 27,26 тыс. путевок, юридическим лицам — свыше 21,4 тыс., физлицам — более 44,9 тыс. Темп роста реализации путевок составил 102,2% к аналогичному периоду 2024-го. Выручка от реализации услуг превысила Br115 млн, или 117,6% к такому же прошлогоднему периоду.