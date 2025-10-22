22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В здравницах Гомельской области в январе — сентябре отдохнули более 26 тыс. иностранцев, сообщили БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
За 9 месяцев нынешнего года санаторно-курортные и оздоровительные организации юго-восточного региона реализовали более 93,5 тыс. путевок. Из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения почти 27,26 тыс. путевок, юридическим лицам — свыше 21,4 тыс., физлицам — более 44,9 тыс. Темп роста реализации путевок составил 102,2% к аналогичному периоду 2024-го. Выручка от реализации услуг превысила Br115 млн, или 117,6% к такому же прошлогоднему периоду.
«За январь — сентябрь в здравницах области отдохнули и поправили свое здоровье 26 146 иностранцев, или 112% к аналогичному периоду 2024 года. Выручка от экспорта услуг составила Br39,4 млн — 132,7% к 9 месяцам минувшего года. В том числе иностранным гражданам оказано дополнительных платных услуг на Br6,1 млн», — отметили в областном управлении.
Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций региона за 9 месяцев составила 85,5%.
В областном управлении обратили внимание: на сохранение и укрепление материально-технической базы в январе — сентябре здравницы направили свыше Br9,5 млн, в том числе на создание условий доступной среды для физически-ослабленных лиц около Br220 тыс. «Ведутся проектные работы, работы по модернизации и реконструкции, ремонты административных и жилых помещений, хозяйственных блоков и прочих, приобретено новое высокотехнологическое оборудование», — перечислили в областном управлении.
Продолжили здравницы и работу по формированию экскурсионных маршрутов для ознакомления клиентов с близлежащими культурно-историческими ценностями и достопримечательностями. Информация о различных событиях, туристических маршрутах размещается на информационных стендах, в бегущей строке, на сайтах здравниц.
«Для увеличения спроса на санаторно-курортные и оздоровительные услуги для отдыхающих создаются максимально комфортные условия: номера повышенной комфортности, организация досуга, предлагается широкий перечень услуг — лечебных, диагностических, косметологических и прочих», — добавили в областном управлении.
Все здравницы региона работают и по продвижению санаторно-курортных услуг — через участие в выставочных мероприятиях, внедрение новых видов услуг, скидок, акций и других мероприятий. -0-