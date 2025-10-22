Госдума в первом чтении приняла проект о повышении НДС до 22 процентов

Согласно законопроекту, ставка НДС на все социально значимые товары (некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и другие) останется на льготном уровне — 10 процентов. Из документа следует, что повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета: в 2026 году они составят 1,187 триллиона рублей, в 2027 году — 1,559 триллиона рублей, а в 2028 году — 1,677 триллиона рублей.