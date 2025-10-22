Госдума в первом чтении приняла проект о повышении НДС до 22 процентов

Депутаты Государственной думы России в первом чтении одобрили пакет изменений в Налоговом кодексе, которые включают предложение о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с 2026 года. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно законопроекту, ставка НДС на все социально значимые товары (некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и другие) останется на льготном уровне — 10 процентов. Из документа следует, что повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета: в 2026 году они составят 1,187 триллиона рублей, в 2027 году — 1,559 триллиона рублей, а в 2028 году — 1,677 триллиона рублей.
Кроме того, законопроект предполагает снижение предельного порога доходов для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), с 60 до 10 миллионов рублей. В пояснительной записке указано, что данная мера позволит дополнительно увеличить доходы федерального бюджета на 200 миллиардов рублей.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин также рассказал, что до 27 октября компаниям и самозанятым гражданам придется уплатить ряд налогов и страховых взносов: НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход. Кроме того, к данному сроку подается декларация по налогу на прибыль за девять месяцев.