Дегтярев: Москва подаст апелляцию после решения FIS о недопуске лыжников РФ

Министр спорта РФ назвал действия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда неприемлемыми.

Источник: Аргументы и факты

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) в самые короткие сроки подадут апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в комментарии телеканалу «Матч ТВ».

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, заложенными в Олимпийской хартии. Минспорт и ОКР совместно с профильными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение совета FIS», — сообщил министр.

21 октября FIS приняла решение не допускать российских лыжников и сноубордистов даже в статусе нейтральных атлетов. Российские спортсмены отстранены от международных стартов с марта 2022 года, и с тех пор федерация дважды продлевала эти санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разочарован решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

