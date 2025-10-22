Дегтярев: Москва подаст апелляцию после решения FIS о недопуске лыжников РФ

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) в самые короткие сроки подадут апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в комментарии телеканалу «Матч ТВ».
«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, заложенными в Олимпийской хартии. Минспорт и ОКР совместно с профильными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение совета FIS», — сообщил министр.
21 октября FIS приняла решение не допускать российских лыжников и сноубордистов даже в статусе нейтральных атлетов. Российские спортсмены отстранены от международных стартов с марта 2022 года, и с тех пор федерация дважды продлевала эти санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разочарован решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.