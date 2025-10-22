Врач объяснил, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих

— Лидирующая роль обезболивающих в развитии нефротоксичности обусловлена тем, что их применяют при самых разных состояниях. Неконтролируемый прием таких препаратов может привести к хроническому поражению почек. Заболевание нарушает фильтрационную функцию почек, и может привести к необходимости проведения гемодиализа или пересадки, — объяснил доктор.