Врач объяснил, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих

Нефролог Резников: бесконтрольный прием обезболивающих грозит поражением почек.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный прием обезболивающих препаратов без назначения врача может обернуться серьезными проблемами с почками. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-нефролог Алексей Резников.

— Лидирующая роль обезболивающих в развитии нефротоксичности обусловлена тем, что их применяют при самых разных состояниях. Неконтролируемый прием таких препаратов может привести к хроническому поражению почек. Заболевание нарушает фильтрационную функцию почек, и может привести к необходимости проведения гемодиализа или пересадки, — объяснил доктор.

Он уточнил, что на ранних стадиях патология протекает бессимптомно. Насторожиться стоит при появлении отеков, повышенного давления или крови в моче.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что обезболивающие препараты также наносят повреждения слизистой оболочке желудка. Что, в свою очередь, может привести к развитию язвенной болезни и желудочно-кишечному кровотечению.

Также представляет опасность прием снотворных, седативных, антидепрессантов и жаропонижающих средств без контроля врача, передает 360.ru.